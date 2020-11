Brand in Battenoordse woning

De brandweer is donderdagavond 5 november 2020 uitgerukt voor een brand in Battenoord. In een schoorsteen van een woning was brand ontstaan. De melding kwam omstreeks 19:00 uur binnen. Bijna 1,5 uur later kon het sein brandmeester worden gegeven.

Brandweerlieden hebben de brand kunnen bestrijden door onder andere binnen in de woning het plafond open te breken. Met behulp van de hoogwerker van de brandweer werden dakpannen weggehaald om onderzoek te verrichten. Toen de brand volledig gedoofd was werd het pand geventileerd. Tussendoor werden de hulpverleners door buurtbewoners getrakteerd op een warme bak koffie.