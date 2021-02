Brand in schuur Ouddorp

In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 februari 2021 heeft er een brand gewoed in Ouddorp. De brand bevond zich in een schuur aan de Havenweg en was korte tijd uitslaand. Meerdere eenheden van de brandweer werden opgeroepen om de brand te bestrijden.

Brandweerlieden hebben uit de schuur een waterscooter kunnen redden. Er vielen geen gewonden bij de brand. De schade loopt in de duizenden euro’s.