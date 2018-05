Brand in woning Achthuizen aangestoken

Hulpdiensten zijn ter plaatse geweest bij een woning aan de Bloemstraat in Achthuizen. In de woning is maandag 30 april 2018 omstreeks 12:20 uur brand uitgebroken. Volgens de melding zou er ook sprake zijn geweest van een explosie. De brand is door de bewoner zelf aangestoken. Dat bevestigt de politie. De man, die verward gedrag vertoonde, is door de politie aangehouden.

Omstreeks 12:55 uur gaf de brandweer het sein brand meester. In de woning is niemand aangetroffen. De woning is door de brandweer geventileerd. Uitvoorzorg zijn naastgelegen woning gecontroleerd.