Prins Maurits viert 25 jaar vmbo-onderwijs met activiteiten en reünie

Het is in 2025 precies 25 jaar geleden dat het vmbo-onderwijs op scholengemeenschap Prins Maurits in Middelharnis van start ging. Donderdag 5 juni werd dit jubileum gevierd met feestelijke activiteiten voor de leerlingen, en in de avond volgde een gezellige reünie voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.

Docenten, oud-leerlingen en bestuurders kijken met trots terug én vooruit. Zo geeft Janneke Grinwis inmiddels zelf les op haar oude school. “Het voelt echt als thuiskomen,” zegt de docent Zorg en Welzijn. “Ik heb hier ruim twintig jaar geleden zelf op school gezeten. De sfeer was toen goed en dat is nu nog steeds zo. Het onderwijs is praktijkgericht, leerlingen leren hier vaardigheden én omgaan met mensen.”

