Avond4daagse in Stellendam met 235 deelnemers succesvol verlopen

De Avond4daagse in Stellendam is vrijdagavond 6 juni 2025 succesvol afgesloten. Ruim 235 deelnemers schreven zich in voor het jaarlijkse wandelevenement, dat van maandag 3 tot en met vrijdag 6 juni werd gehouden. Naast de officiële deelnemers liepen ook veel ouders, grootouders en andere belangstellenden mee.

Deelnemers konden kiezen uit afstanden van 2,5, 5 of 10 kilometer. Gedurende vier avonden genoten wandelaars van afwisselende routes, overwegend droog weer en een gemoedelijke sfeer. Onderweg werden zij regelmatig getrakteerd op versnaperingen, wat bijdroeg aan de feestelijke beleving.

Woensdagavond werd de route muzikaal opgeluisterd door een gezamenlijk optreden van Fanfareorkest De Hoop uit Stellendam en Fanfareorkest Apollo uit Goedereede. Donderdag stond in het teken van verkleedpartijen. Veel kinderen verschenen in kleurrijke of ludieke outfits; een jury beloonde de best verklede deelnemers met een prijs. De slotavond op vrijdag werd feestelijk afgetrapt met muziek van Fanfareorkest De Hoop.

De organisatie spreekt van een geslaagde editie en is dankbaar voor de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers, sponsoren en deelnemers.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel