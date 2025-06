Ambulance botst op bestelwagen op de N215

Op de N215 tussen Melissant en Stellendam is vrijdagavond 6 juni 2025 een aanrijding gebeurd tussen een ambulance en een bestelwagen.

De ambulance was met spoed onderweg naar een melding en reed achter een bestelwagen. Volgens de politie ging vermoedelijk een voertuig vóór de bestelwagen plotseling op de rem. Daardoor kon de ambulance de bestelwagen niet meer op tijd ontwijken en een botsing was het gevolg.

Beide voertuigen liepen schade op, maar er vielen geen gewonden. Tijdens de afhandeling van het ongeval kon het verkeer stapvoets passeren. De ambulance kon zelf terug rijden naar de post in Dirksland. De bestelwagen is meegenomen door een berger.

Door Internetredactie Omroep Archipel