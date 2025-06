Leerlingen van de CSG Prins Maurits in actie voor vervolgde christenen

In de maand maart 2025 stonden de mavo-1-leerlingen van de CSG Prins Maurits in het teken van een bijzonder thema: vervolgde christenen. Tijdens diverse lessen werkten zij toe naar een themadag op 24 maart, waarbij bewustwording en betrokkenheid centraal stonden.

Binnen verschillende vakken werd het thema vanuit uiteenlopende invalshoeken behandeld. Zo verdiepten leerlingen zich bij aardrijkskunde in de landen waar christenvervolging plaatsvindt, terwijl bij godsdienst aandacht werd besteed aan de wereldgodsdiensten. Ook de dagopeningen in de weken voorafgaand aan de themadag stonden in het teken van dit onderwerp.

De themadag zelf werd afgetrapt met een voorlichting door een medewerker van de stichting Hulp Vervolgde Christenen. Leerlingen gingen vervolgens actief aan de slag met opdrachten, waaronder een educatieve escaperoom, het bekijken van indrukwekkende video’s en het presenteren van hun bevindingen aan klasgenoten. In de lessen Engels schreven zij bemoedigingskaarten, die op een later moment zullen worden uitgereikt aan vervolgde christenen wereldwijd.

Om ook praktisch hulp te bieden, verkochten de leerlingen dozen met pepermunt ten bate van de stichting. De actie leverde een prachtige opbrengst op van € 2.179,90. Op 27 maart werd deze symbolisch overhandigd via een cheque aan de heer Westerbeke van Hulp Vervolgde Christenen. Een speciale vermelding was er voor Rosalynn en Jenthe uit klas M1A, die met hun inzet als topverkoopsters een mooie prijs in ontvangst mochten nemen.

Met dit project leverden de leerlingen niet alleen een waardevolle bijdrage aan het werk van de stichting, maar werden zij ook zelf geraakt en geïnspireerd door de verhalen van geloof en doorzettingsvermogen wereldwijd.

Door Internetredactie Omroep Archipel