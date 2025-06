SamenZien met Alexandro Reyes Rodriguez: van verslaving naar verandering

Op donderdag 15 mei 2025 organiseerde het initiatief SamenZien van de gemeente Goeree-Overflakkee een inspirerend netwerkevent in Pixlife Nature Xperience op de Brouwersdam bij Ouddorp. Het programma startte met een gezamenlijke lunch, waar volop gelegenheid was om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Een andere aanpak

SamenZien richt zich op het voorkomen en verminderen van verslavingsproblematiek op het eiland. De aanpak is integraal en vernieuwend: men kijkt niet alleen naar de verslaafde persoon, maar ook naar de bredere leefomgeving. "SamenZien is eigenlijk een samenwerkingsverband van allerlei organisaties op Goeree-Overflakkee die zich samen hard maken tegen verslaving," legt Meis Broeders, regisseur integrale aanpak verslavingsproblematiek, uit. Pamela van der Kruk, kwartiermaker, voegt daaraan toe: "We hebben een handelingskader ontwikkeld omdat mensen aangaven handelingsverlegen te zijn om het gesprek aan te gaan over verslaving." De kracht van SamenZien zit in de samenwerking en de bereidheid om te experimenteren. Nieuwe partners worden actief betrokken, wat leidt tot duurzame en meetbare impact.

Van verslaving naar inspiratie

Eén van de meest indrukwekkende sprekers van het event was Alexandro Reyes Rodriguez. Ooit verslaafd aan alcohol en cocaïne, actief in de drugshandel en acht keer vastgezet, was hij volledig afgekeurd voor de arbeidsmarkt. Vandaag is hij ondernemer, schrijver en coach. Zijn verhaal, rauw en eerlijk, maakte diepe indruk op de aanwezigen. “Ik omringde me met de verkeerde mensen en we trokken elkaar mee naar beneden,” vertelde Alexandro. De ommekeer kwam toen hij in gesprek raakte met de oom van zijn vriendin. “Hij vertelde me dat mijn leven het resultaat was van een verkeerd zelfbeeld. Ik had jarenlang een masker op dat me niet paste. Daar moest ik iets aan doen,” aldus Alexandro.

Vanaf zijn 26e bouwde hij zijn leven opnieuw op, beginnend met een krantenwijk. Met het verdiende geld begon hij taarten te verkopen, financierde hij een opleiding tot onderwijsassistent en werd hij uiteindelijk spreker en coach voor jongeren en verslaafden. Hij richtte zijn eigen zorgbedrijf op: OMKEER. Inmiddels is hij clean, gelovig en vader van drie dochters. In februari 2023 verscheen zijn boek: Rijk door een krantenwijk.

