Geslaagd met een baan op zak

Ook op de Prins Maurits in Middelharnis is het weer examentijd. Dat betekent wachten op dat ene, gevreesde telefoontje van de mentor: ben je geslaagd of gezakt?

“Ik heb net al een paar leerlingen mogen bellen,” vertelt Willemien Ariese, mentor praktijkonderwijs. “Hun portfolio was in orde. Ze konden goed laten zien wat ze de afgelopen periode hebben geleerd, hoe ze zijn gegroeid én ze hebben allemaal een stageplek die wordt omgezet in een baan. Dat was voldoende om te slagen voor het praktijkonderwijs.”

Begeleiding vanaf de onderbouw

Leerlingen worden vanaf het begin van het schooljaar intensief begeleid richting het examen, zodat de kans op zakken zo klein mogelijk is. “Eigenlijk begint die voorbereiding al in de onderbouw,” zegt collega Corianne Boekee. “Zo zorgen we dat ze goed voorbereid de maatschappij in gaan. En vanaf 15 jaar mogen ze al stage lopen.”

Rainiel aan de slag bij Nieuw Rijssenburgh

Een van de geslaagden is Rainiel Angela Solano. Hij liep stage bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en wil daar graag blijven werken. “Tijdens zijn stage ontdekte Rainiel dat de zorg het beste bij hem past,” vertelt Boekee.

Rainiel is trots op zijn tijd op de Prins Maurits. “Je komt hier als leerling binnen en hopelijk stroom je uit met werk,” zegt hij. En dat is gelukt: hij is officieel geslaagd en gaat nu aan de slag bij Nieuw Rijssenburgh. Daarnaast werkt hij ook één dag per week bij sportschool Sport4all, waar hij sporters met een beperking begeleidt.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel