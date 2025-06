Kinderen bezoeken Windpark Oostflakkee

In aanloop naar de Dag van de Windenergie op zondag 15 juni 2025, brachten 58 leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Het Startblok en RKBS De Nobelaer op dinsdag 3 juni 2025 een educatief bezoek aan Windpark Oostflakkee. Tijdens het bezoek leerden de scholieren meer over duurzame energie en de werking van windturbines.

Op het programma stonden onder meer een rondleiding langs het windpark, een kijkje binnenin een windturbine en een proef die de relatie tussen luchtstroming en luchtdruk illustreerde. De dag werd ervaren als leerzaam én inspirerend. Enkele leerlingen reageerden enthousiast: “Wat leuk dat we in de windmolen mogen kijken,” en “Dit is leuker leren dan in de klas.”

Volgens Corine van Woudenberg van Kallista Energy, mede-eigenaar van het windpark, is het belangrijk dat jongeren kennismaken met duurzame energie: “Windenergie op land is een belangrijke bron van schone energie in Nederland. Met dit soort bezoeken willen we jongeren laten zien hoe een windpark werkt en waarom het belangrijk is voor de energietransitie. Het enthousiasme van de leerlingen was mooi om te zien. Wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar.”

Windpark Oostflakkee werd in 2010 geïnitieerd door vijf lokale agrariërs in samenwerking met de Nederlandse projectontwikkelaar Renewable Energie Factory. Het park telt acht windturbines langs de zeedijk tussen Oude-Tonge en Ooltgensplaat. Na een ontwikkelperiode van elf jaar werd het windpark in mei 2021 officieel in gebruik genomen.

Het park levert jaarlijks voldoende elektriciteit om circa 35.000 huishoudens van duurzame stroom te voorzien. Daarmee draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Goeree-Overflakkee. De aansluiting op het energienet is gerealiseerd via netbeheerder Stedin in Ooltgensplaat.

Windpark Oostflakkee is mede-eigenaar van het Windfonds Goeree-Overflakkee (WindfondsGO), een stichting die financiële steun biedt aan maatschappelijke initiatieven in de regio.

Sinds eind 2019 is Kallista Energy eigenaar van het project. Deze Europese onafhankelijke energieproducent is grotendeels in handen van APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Kallista Energy is tevens voor 40% eigenaar van Windpark Krammer, dat zich in de nabije omgeving bevindt.

Meer informatie over het Windfonds is te vinden op: www.windfondsgo.nl

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel