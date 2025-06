De beste Goereese Viswijn bekendgemaakt tijdens aftrap Visweken

In Brouwerij Solaes in Ouddorp is tijdens een wijnproeverij, die diende als officiële aftrap van de Goereese Visweken, de Goereese Viswijn voor 2025 gekozen. Wethouder Henk van Putten maakte de uitslag bekend: de Picpoul de Pinet ‘L’Abeille’ kwam als beste uit de bus. Deze witte wijn zal tijdens de komende editie van de Goereese Visweken worden geschonken als begeleider van lokale visgerechten.

Meer dan vijftig horecaondernemers en toeleveranciers uit de regio namen deel aan een blinde proeverij, waarbij wijnen van drie lokale leveranciers werden beoordeeld. De wijnen werden gecombineerd met visamuses, speciaal bereid voor deze gelegenheid.

De winnende wijn viel op door zijn frisse karakter en subtiele mineraliteit, eigenschappen die goed aansluiten bij producten als Noordzeevis en Stellendamse garnalen.

De Goereese Visweken zijn een jaarlijks culinair evenement op Goeree-Overflakkee. Het initiatief is bedoeld om de regionale visserij en streekproducten onder de aandacht te brengen bij inwoners, toeristen en horecabezoekers op het eiland. De Goereese Visweken 2025 gaan op vrijdag 26 september 2025 van start.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel