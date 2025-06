Blauwe Vlaggen en Groene Strand Wimpels voor Goeree-Overflakkee

Goeree-Overflakkee heeft in 2025 opnieuw zeven Blauwe Vlaggen toegekend gekregen voor jachthavens en stranden. De Blauwe Vlag is een internationaal erkend milieukeurmerk dat jaarlijks wordt uitgereikt aan stranden en jachthavens die voldoen aan strenge eisen op het gebied van waterkwaliteit, veiligheid, milieuvoorlichting en voorzieningen.

De Blauwe Vlag wappert dit jaar boven de jachthavens van Herkingen Marina, WSV Herkingen, Jachthaven Middelharnis, Marina Port Zélande in Ouddorp en WSV Goeree in Ouddorp. Ook de Noordzeestranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous ontvingen het keurmerk.

Naast de Blauwe Vlaggen zijn ook twee stranden onderscheiden met een Groene Strand Wimpel: Kwade Hoek en Westhoofd. Deze wimpel is onderdeel van het programma ‘Het Groene Strand’ en onderstreept de inzet voor natuurbehoud en ecologische balans op de stranden.

In een reactie liet Wethouder Henk van Putten weten dat de gemeente trots is op de erkenning en dat het laat zien dat de inzet voor duurzame en veilige recreatie wordt gewaardeerd.

De Blauwe Vlaggen en Groene Strand Wimpels zijn geldig voor één jaar. Toekenning vindt jaarlijks plaats op basis van herbeoordeling door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel