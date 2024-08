Brand op zolder van schuur in opbouw in Herkingen

Op het Zweosplein in Herkingen heeft vrijdagmiddag 2 augustus 2024 een brand gewoed op de zolder van een schuur die momenteel in opbouw is. De brand werd ontdekt door een passant, die onmiddellijk in actie kwam om de vlammen met een tuinslang te bestrijden in afwachting van de brandweer.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en heeft de brand afgeblust. Dankzij de snelle reactie van de omstanders en de brandweer is uitbreiding voorkomen.



Door Internetredactie Omroep Archipel