Brandweer blust brand bij jachthaven Herkingen

Maandagavond 18 augustus 2025 is de brandweer gealarmeerd voor een brand op het terrein van de jachthaven in Herkingen.

De brand was ontstaan in de bosschages tussen de jachthaven en het strand. De brandweer heeft opgeschaald naar middelbrand, waarna extra eenheden ter plaatse kwamen om ondersteuning te bieden.

Door Internetredactie Omroep Archipel