Brandweer blust brand in natuurgebied Kleistee

Op zaterdagmiddag 17 juni 2023, omstreeks 12:15 uur, is de brandweer gealarmeerd voor een natuurbrand in het natuurgebied Kleistee in Ouddorp. Een stuk schurveling van ongeveer 20 meter stond in brand.

Vanwege de aanhoudende droogte en het verhoogde risico op brand worden er momenteel direct twee blusvoertuigen met spoed naar de locatie gestuurd bij dit soort meldingen. De blusvoertuigen uit Ouddorp en Goedereede waren snel ter plaatse en zijn erin geslaagd de brand onder controle te krijgen.

Natuurgebied Kleistee is een geliefde plek voor natuurliefhebbers en wandelaars, en wordt gekenmerkt door de eeuwenoude schurvelingen. Deze schurvelingen, die hun oorsprong hebben in de middeleeuwen, vormen een belangrijk historisch kenmerk van het gebied.

Destijds werden de schurvelingen aangelegd door boeren op Goeree om hun akkers te beschermen tegen het stuivende zand. De boeren bouwden zandwallen met begroeiing rondom hun akkers en verhoogden deze later tot zogenaamde "hoagten". Het Zuid-Hollands Landschap is eigenaar van Kleistee, vanwege de grote cultuurhistorische waarde, maar ook vanwege de bijzondere natuur.



Door Jonathan Jelier