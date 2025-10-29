 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Brandweer blust uitslaande autobrand

Woensdagavond 29 oktober 2025 is er brand ontstaan in een auto in Middelharnis. Op de Koningin Julianaweg, ter hoogte van de Steneweg, vatte het motorgedeelte van een auto vlam.


Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen inmiddels uit het voertuig. De brandweer had het vuur snel onder controle. Niemand raakte gewond bij de brand, de auto raakte zwaar beschadigd.

Woensdag 29 oktober 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

