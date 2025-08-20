 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

Brandweer rukt uit voor melding vrachtwagenbrand

Foto

Woensdagochtend 20 augustus 2025 is de brandweer met meerdere eenheden uitgerukt voor een melding van een vrachtwagenbrand aan de 2e Stoofweg bij Dirksland. Een zijweg van de parallelweg langs de N215.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio stond een vuilniswagen stil met een warmgelopen as. Daarbij kwam korte tijd vuur en rook vrij. Medewerkers van het afvalbedrijf ondernamen zelf direct een bluspoging, waarna de brandweer het incident heeft overgenomen.

De vuilniswagen raakte door de brand beschadigd waardoor deze niet meer verder mocht rijden.

Woensdag 20 augustus 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

