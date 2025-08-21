Brandweer rukt uit voor scheepsbrand op de Krammer

De brandweer is donderdagochtend 21 augustus 2025 iets na 11:00 uur uitgerukt met meerdere eenheden voor een brand op een recreatieboot op de Krammer, bij de Noordplaat, precies op de grens tussen In het water tussen Zeeland en Zuid-Holland.

De dikke zwarte rook was van veraf te zien. Omdat de boot vanaf de kant niet te bereiken was, begon Rijkswaterstaat met blussen, totdat boot De Eendracht van reddingsdienst Tholen arriveerde met de brandweer.

Er waren twee mensen aan boord. Een van de twee, de schipper liep brandwonden op. Hij kon ter plekke door de ambulance geholpen worden en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Tijdens het blussen is de boot gezonken. Hij hangt met een lijn aangekoppeld aan het schip van Rijkswaterstaat en wordt naar een haven gesleept.

Door Internetredactie Omroep Archipel