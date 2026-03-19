Brommerrijder gewond bij eenzijdig ongeval





Donderdagmiddag 19 maart 2026 is rond 14:00 uur een brommerrijder gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Oud Kraaijer, in de polder tussen Dirksland en Sommelsdijk.

Het ongeval vond plaats in een bocht, waar de bestuurder door een onbekende oorzaak van de dijk afreed. De brommer raakte daarbij een boom en kwam lager naast de dijk tot stilstand.

Hulpdiensten, waaronder de politie en ambulance, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd onderaan de dijk behandeld en vervolgens naar boven gebracht en in de ambulance geplaatst.

De bestuurder is daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.

Door Internetredactie Omroep Archipel