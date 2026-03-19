Lijsttrekker Thomas Kom over de winst van TOG: 'Ik ben nog steeds sprakeloos'





Op woensdag 18 maart 2026 gingen de inwoners van Goeree-Overflakkee naar de stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen. De stemmen zijn inmiddels geteld en de uitslag is bekend. Trots op Goeree-Overflakkee (TOG) is de grote winnaar geworden met een recordaantal stemmen, gevolgd door de SGP en het CDA. In totaal zijn er 21 zetels in de gemeenteraad te verdelen, waardoor TOG met tien zetels voor het eerst de grootste partij op het eiland is geworden.

De verkiezingsuitslag heeft gevolgen voor de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders. De komende weken zullen coalitiegesprekken bepalen hoe het eiland de komende vier jaar bestuurd gaat worden.

TOG: 'sprakeloos'

TOG behaalde 7.999 stemmen, het hoogste aantal ooit voor een partij bij gemeenteraadsverkiezingen op het eiland. Lijsttrekker Thomas Kom reageerde de ochtend na de verkiezingen: “Ik ben nog steeds sprakeloos.” De partij had verwacht winst te boeken, maar is overrompeld door de omvang van de overwinning.

Kom vertelt dat de top van TOG vier jaar geleden begon bij Groep Jan Zwerus. Volgens hem heeft het campagneteam een belangrijke rol gespeeld. “We waren de afgelopen weken niet te missen. We zijn dicht bij de burger geweest. Niet alleen op straat, maar we hebben altijd contact gehad met de burger. We nemen onze controlerende taak serieus en zijn niet op ons mondje gevallen.”

Hoewel TOG nu de grootste partij wordt, blijft Kom realistisch over de uitvoering van plannen: afhankelijk van landelijke politiek. Over een van de speerpunten zegt hij lachend: “Maar binnen nu en vier jaar zijn de groene PMD-zakken verdwenen.” Kom zelf zal geen wethouder worden, maar hij geeft aan dat de tien raadsleden enthousiast zijn om te beginnen.

SGP: 'mooie groei'

De SGP behaalde zes zetels, een groei van bijna 300 stemmen ten opzichte van 2022. Lijsttrekker John de Geus noemt dit “een mooie groei” en wijst op de stabiele achterban van de partij.

De Geus feliciteert TOG met de overwinning en benadrukt dat de nieuwe grootste partij nu het initiatief heeft. “Ze hebben het heel knap gedaan. Ik had wel verwacht dat ze groot zouden worden, dat is ook de landelijke trend, maar niet zo groot. En nu is het moment van leveren gekomen. Ze hebben best veel beloftes gedaan waarvan wij niet zien hoe ze die binnen de bestaande regels kunnen waarmaken.”

Volgens De Geus is het politieke landschap complex met veel kleine partijen. “Dat is best wel wennen en ik heb geen idee hoe het vervolg zal zijn. Wij willen best samenwerken maar niet tegen elke prijs. Ook is het afwachten welke wethouders er komen, dat is ook heel bepalend voor de coalitie.”

CDA: 'heel tevreden en trots'

Het CDA behaalde eveneens zes zetels en groeide met meer dan 600 stemmen ten opzichte van 2022. Lijsttrekker Tim Jochems zegt hierover: “Het is super, we staan er als een huis voor. Ondanks de groei van TOG hebben we ons staande weten te houden en zijn we zelfs gegroeid. Ik ben trots op ons team en ik wil de kiezers bedanken dat zij de moeite hebben genomen om op ons te stemmen.” Ook feliciteert het CDA TOG met de winst.

Volgens Jochems heeft het CDA een stabiele basis door het vertrouwen van de inwoners. “Wij waren rond moties de meest productieve fractie. We hebben hard gewerkt en we zijn er voor het eiland. Dat vormt een goede basis voor mensen die op ons stemmen.” Hij benadrukt dat het nu aan TOG is om de gesprekken te voeren en dat het CDA positief wil bijdragen aan plannen voor Goeree-Overflakkee.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel