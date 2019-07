Bronsttijd heckrunderen Slikken in volle gang

Grote stofwolken boven de Serengeti van Goeree-Overflakkee. De stierenbronst van de heckrunderen is nu echt aangebroken op de Slikken van Flakkee. Met hun krachtige voorpoten gooien de mannen het stof omhoog en woelen met hun imposante kop met hoorns vervolgens door de kuil. "Een indrukwekkend schouwspel!" aldus boswachter Ilona Noorlander van Staatsbosbeheer.

Stierenkuilen graven

Er grazen ongeveer 140 volwassen heckrunderen samen met zo’n 45 fjordenpaarden op de Slikken van Flakkee. Ilona: "De kuddes helpen het gebied open en afwisselend te houden. In deze periode zorgen de heckrunderen voor extra dynamiek in het gebied door kuilen te graven en vaste gewoontes te doorbreken."

Flamen, loeien en graven

Het is een indrukwekkend schouwspel. De dynamiek in de kuddes verandert tijdens de bronsttijd. De stieren bewegen met de koeien mee en ruiken aan de koeien. "Dit wordt ook wel flamen genoemd. Door te flamen ruiken de stieren of een koe tochtig is." vertelt Ilona. "De stieren halen werkelijk alles uit de kast om andere stieren te imponeren. Ze loeien op een laag geluidsniveau - dit geluid is zo laag dat het amper te horen is voor mensen -, ze graven stierenkuilen, tonen hun spierballen en vechten met elkaar." De sterkste man wint en mag de koeien dekken. De onderdanige stieren dekken de koeien stiekem, als de sterkste stier afgeleid is. De draagtijd van koeien is 9 maanden. In maart volgend jaar kunnen we de eerste kalfjes verwachten van deze bronsttijd. De kalfjes die je nu in het gebied ziet zijn de afgelopen maanden geboren.

Oudere stieren

"Niet alle stieren laten zich meeslepen door gierende hormonen. Oudere stieren lopen vaak apart van de kudde omdat ze de strijd met de jongere, vitale stieren niet aan kunnen." aldus Ilona. Als de hormoonhuishouding tot rust is gekomen in de winter trekken de stieren naar elkaar toe en vormen stierengroepjes. De vijand van de lente is gezelschap in de winter.

Kom kijken!

