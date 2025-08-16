Bungalowpark Herkingen roept gemeente op tot actie tegen overlast

Op Goeree-Overflakkee is het verhuren van vakantiehuisjes voor permanente bewoning of aan arbeidsmigranten niet toegestaan, maar op Bungalowpark Herkingen gebeurt dit nog steeds, zonder vergunning. Er wordt veel overlast gemeld en het recreatieve karakter van het park lijkt te verdwijnen. Het Vereniging van Eigenaren (VvE) bestuur van het park is gefrustreerd: “De gemeente gedoogt zoveel dat we ons alleen voelen staan.” Het bestuur doet daarom een oproep aan de gemeente: “Wij willen graag samenwerken, maar we kunnen het niet alleen.”

Door Evi Vos

Op het park worden steeds meer woningen zonder vergunning verhuurd aan arbeidsmigranten en permanent bewoond. Ondanks meerdere meldingen bij de gemeente, blijft handhaving uit. De gemeente stelt dat het handhaven te complex is, wat het bestuur als verwaarlozing ervaart. In een brief aan de gemeente geeft het bestuur aan zich in de steek gelaten te voelen.

Bestuur roept om handhaving

Het bestuur is niet per se tegen arbeidsmigranten, maar spreekt namens de wensen van de leden: geen permanente bewoning of verhuur aan arbeidsmigranten. Het bestuur constateert echter wel veel overlast van deze groep bewoners, zoals openbare dronkenschap, geweld en zelfs een steekincident. “Stel je voor dat je met je gezin op vakantie bent en je naaste buren zijn arbeidsmigranten die regelmatig blowen. Dat wil je gewoon niet op een vakantiepark.” Een eigenaar verhuurt enkel aan arbeidsmigranten en negeerde klachten over overlast, zijn reactie: “De gemeente gedoogt toch alles hier.”

Door het woningtekort op het eiland neemt het aantal recreatiewoningen dat permanent bewoond wordt toe. Eigenaren vrezen dat het recreatieve karakter van het park hierdoor verloren gaat. Dit jaar zijn al vijf woningen aangekocht voor permanente bewoning, ondanks waarschuwingen van het parkbeheer en de notaris. Het bestuur noemt dit problematisch, aangezien de woningen zonder vergunning bewoond worden. In een geval kreeg een bewoner na afloop van zijn tijdelijke vergunning de aanwijzing om een nieuw verblijfsadres aan te geven, maar handhaving door de gemeente bleef uit.

Eigen regels aangescherpt

Op advies van de gemeente heeft het VvE-bestuur de statuten en reglementen aangescherpt, maar ze voelen zich machteloos tegenover de gemeente. “De stukken liggen inmiddels voor advies en juridische houdbaarheid bij een advocatenkantoor, maar we staan met lege handen tegenover een gemeente die gedoogt onder het mom van complexiteit,” aldus het bestuur.

Het bestuur heeft weinig vertrouwen dat de gemeente daadwerkelijk actie onderneemt. Ze verwachten pas verbetering zodra een opvanglocatie voor arbeidsmigranten klaar is, maar ook dan blijft handhaving onzeker. “Er staat bijvoorbeeld al zeven maanden een sloopauto op het parkeerterrein. Ondanks verzoeken van ons aan de politie, staat dit wrak er nog steeds,” laat het bestuur weten.

Op 4 september 2025 zal het bestuur de gemeenteraad toespreken en de gemeente oproepen om de situatie serieus aan te pakken: “Wij hebben de statuten en het parkreglement aangepast, we voelen ons in de steek gelaten. (...) We willen graag samenwerken, maar kunnen het niet alleen.”



Reactie van de gemeente

De gemeente reageert niet inhoudelijk op de brief van het bestuur, maar benadrukt wel dat zij de overlast en signalen over permanente bewoning serieus neemt. Arbeidsmigranten en illegale permanente bewoners moeten gelijk worden aangepakt, maar de gemeente wil dit niet zonder structurele oplossing doen: “Het is niet wenselijk om mensen op straat te zetten.” De gemeente is al langere tijd in gesprek met initiatiefnemers over geschikte huisvesting voor arbeidsmigranten. Concreet wordt in hun reactie echter niet ingegaan op de plannen ter voorkoming van illegale bewoning. Daarnaast meldt de gemeente dat recent een inspectie is uitgevoerd bij campings en recreatieparken voor het Vitaliteitsonderzoek. De resultaten, later dit jaar verwacht, dienen als input voor de vernieuwing van de recreatievisie.



Geschiedenis

De discussie en regelgeving over arbeidsmigranten op het bungalowpark Herkingen gaan terug tot 2012. Hieronder volgt een overzicht van de gebeurtenissen in chronologische volgorde.

2012 - 2019

In 2012 gaf het toenmalige gemeentebestuur van Dirksland toestemming voor winterverhuur aan arbeidsmigranten op Bungalowpark Herkingen. Het doel van deze regeling was om de inkomsten van het park te verhogen, die ten goede zouden komen aan het onderhoud van het park. Het verzoek werd goedgekeurd, en de verhuur aan arbeidsmigranten werd tijdelijk mogelijk gemaakt buiten het toeristenseizoen.

In december 2018 probeerde het parkbestuur de regeling uit te breiden: maximaal 30 woningen zouden beschikbaar worden gesteld voor verhuur aan arbeidsmigranten. Het bestuur van de fusiegemeente Goeree-Overflakkee wees dit voorstel echter af.

In juni 2019 werd dit beleid officieel vastgelegd in de "Kadernotitie Permanente Bewoning Recreatieparken". Hierin werd gesteld dat verhuur aan arbeidsmigranten de recreatieve functie van het park zou aantasten en daarom niet toegestaan was. In juli 2019 bevestigde de burgemeester dat Bungalowpark Herkingen het enige park op het eiland was dat arbeidsmigranten wilde huisvesten. Zij adviseerde de gemeenteraad dan ook om het voorstel van het parkbestuur af te wijzen.

2020 - 2023

Ondanks de vastgestelde regels laaide de discussie over het huisvesten van arbeidsmigranten in de daaropvolgende jaren telkens opnieuw op. In juli 2021 vroeg een eigenaar of verhuur aan arbeidsmigranten inmiddels toegestaan zou zijn, maar de reactie van de gemeente was helder: het bleef verboden.

In dezelfde periode ontvingen de gemeente en het parkbestuur meerdere brieven van bewoners en eigenaren over de overlast van arbeidsmigranten. Het “Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten” van 23 november 2021 bevestigde dat vakantieparken niet geschikt waren voor huisvesting van arbeidsmigranten. In december 2021 legde de juridisch adviseur van de gemeente uit dat het verbod wel degelijk gold, maar dat handhaving moeilijk was zolang er geen alternatieve huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten beschikbaar waren.

In februari 2022 schreef de burgemeester een brief aan de eigenaren van recreatiewoningen waarin zij aankondigde dat arbeidsmigranten voortaan gehuisvest zouden worden bij agrarische bedrijven en op 3 à 4 andere locaties in de gemeente. Tijdens een overleg met het parkbestuur in maart 2022 werd afgesproken dat eind 2022 ongeveer 400 arbeidsmigranten naar deze locaties zouden verhuizen, waarna de gemeente zou beginnen met handhaving.

Begin 2023 leek de gemeente haar gedoogbeleid te willen beëindigen. Op 31 januari 2023 schreef de burgemeester aan de eigenaren van recreatiewoningen dat de nieuwe locaties voor arbeidsmigranten in gebruik zouden worden genomen en dat handhaving zou volgen. In juni 2023 stuurde het bestuur brieven naar verhuurders van recreatiewoningen om hen opnieuw te wijzen op het verbod, en klaagden bewoners wederom over overlast. Dit leidde ertoe dat het uitzendbureau "Perfect4People" door de gemeente de toegang tot het park werd ontzegd. Op 10 juli 2023 bevestigde de juridisch adviseur dat handhaving inderdaad in gang was gezet.

2024 - heden

Desondanks bleef het bestuur twijfelen aan de uitvoering van het gemeentebeleid. In november 2024 stapte het bestuur naar de Provincie Zuid-Holland voor advies, omdat ze vonden dat de gemeente onvoldoende actie ondernam en de regels niet handhaafde. In mei 2025 werd duidelijk dat er nog steeds geen vergunningen waren afgegeven voor verhuur aan arbeidsmigranten, maar dat deze groep nog steeds op het park verbleef. In juni 2025 herinnerde het bestuur de provincie aan de vergunningsplicht voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

In juli 2025 meldde een eigenaar openlijk dat hij permanent aan arbeidsmigranten verhuurde en verwees daarbij naar het gedoogbeleid van de gemeente.

Inmiddels heeft het VvE-bestuur op advies van de gemeente de statuten en het parkreglement aangescherpt. Deze worden momenteel juridisch getoetst. Het bestuur constateert dat er nog steeds woningen zonder vergunning worden bewoond door arbeidsmigranten en dat de problemen van overlast voortduren. Het bestuur zal daarom op 4 september 2025 de gemeenteraad toespreken met de oproep om samen te werken en hen te helpen bij het handhaven van de regels, zodat de aanhoudende problematiek een halt kan worden toegeroepen en het recreatieve karakter van het park behouden blijft.

