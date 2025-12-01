Burgemeester feliciteert echtpaar uit Oude-Tonge met 60-jarig huwelijk

Het echtpaar Jan en Gerda Coolbergen–Van Otzel uit Oude-Tonge vierde op vrijdag 28 november 2025 hun 60-jarig huwelijk. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bezocht hen die dag in woonzorglocatie Ebbe en Vloed om de felicitaties van de gemeente persoonlijk over te brengen.

Jan en Gerda leerden elkaar kennen tijdens hun wandelingen rond de kerk in Oude-Tonge. Enkele jaren later trouwden zij in het gemeentehuis van Ooltgensplaat. Het paar kreeg twee zoons, vier kleinkinderen en inmiddels ook een achterkleinkind.

In 1963 startten zij samen een tuinbouwbedrijf. Jan bleef tot zijn 83ste actief in het bedrijf, dat later werd voortgezet door hun zoons. Zij werken als radijstelers in Nederland en daarbuiten.

Naast hun werk trokken Jan en Gerda graag op met vrienden. Ze gingen vaak surfen bij de Grevelingendam en maakten reizen, onder meer naar Tenerife en Valkenburg. Ondanks dat hun gezondheid tegenwoordig minder wordt, genieten zij volop van hun familie, die verspreid woont in Nederland, Italië en Spanje.

