Documentaire over de kerk van Goedereede nu online

De nieuwste aflevering van de documentaireserie 'De geschiedenis van de kerk' is verschenen op het YouTube-kanaal van Omroep Archipel. In deze aflevering staat de historische kerk van Goedereede centraal.

De serie, die de rijke historie van kerken op Goeree-Overflakkee verkent, duikt dit keer in de bijzondere verhalen en culturele betekenis van de kerk en toren van Goedereede. Onder leiding van André Kastelein en Jan Bezuijen worden kijkers meegenomen langs de unieke architectuur, historische gebeurtenissen en de rol die de kerk speelt in het leven van de lokale gemeenschap.

Met 'De geschiedenis van de kerk' wil Omroep Archipel niet alleen de cultuur en tradities van het eiland vastleggen, maar ook een breed publiek inspireren om betrokken te raken bij het behoud van dit bijzondere erfgoed.

Door Internetredactie Omroep Archipel