Succes voor zeegrasproject in de Grevelingen en op de Slikken van Flakkee

In de zomer van 2025 testte Rijkswaterstaat in de Grevelingen, op de Slikken van Flakkee en in het Veerse Meer twee nieuwe manieren om zeegras terug te brengen: planten zonder verankering en planten in een cirkel. Het onderzoek maakt deel uit van een vijfjarig project dat sinds 2022 loopt. Het doel is om zeegras beter te laten groeien en goedkoper te planten. Daarnaast is geprobeerd bestaande zeegrasvelden te versterken door meer planten toe te voegen.

Zeegras is belangrijk voor gezonde kustwateren. Het zuivert het water, slaat CO₂ op en biedt een leefomgeving voor kleine dieren, zoals slakjes en jonge vissen.

Resultaten

Op de Veermansplaat, een eiland in het Grevelingenmeer, groeide het zeegras sterk, ongeacht de methode. Op de Slikken van Flakkee nam de hoeveelheid zeegras eveneens toe. Op de Stampersplaat bleef het herstel uit; daar groeide het nieuwe zeegras nauwelijks en nam zelfs de aanplant uit 2024 af. Rijkswaterstaat onderzoekt nog wat de oorzaak is. In het Veerse Meer sloeg het nieuwe zeegras nauwelijks aan. Alleen bij Kortgene was een kleine verbetering zichtbaar. Bij Camping Zandkreek overleefde slechts een deel van de planten. Ook hier wordt verder onderzoek gedaan.

Observeren

Schommelingen in de hoeveelheid zeegras zijn normaal. Rijkswaterstaat en de betrokken partners monitoren de ontwikkelingen daarom nauwkeurig. De resultaten van 2025 worden gebruikt om de aanpak voor 2026 te bepalen, het laatste jaar van het vijfjarige project. Rijkswaterstaat heeft het voornemen het herstel van zeegras tot ten minste 2033 voort te zetten.

Door Internetredactie Omroep Archipel