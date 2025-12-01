Ouddorpse zoekt cadeaubonnen voor Hollandse huisjes

Judith de Lange uit Ouddorp is ook dit jaar weer op zoek naar cadeaubonnen van de Nationale Postcode Loterij voor de Hollandse huisjes. Deze huisjes, die geschikt zijn voor waxinelichtjes, worden door haar feestelijk ingepakt met wat lekkers erbij om daarna uit te delen aan bijvoorbeeld verzorgingscentra, dagbestedingen en Calando. "Het lichtje is bedoeld om deze doelgroep een glimlach op hun gezicht te toveren en een warm hart toe te dragen namens jullie allen die hier aan bijdragen", aldus de initiatiefneemster op sociale media.

Wie een tegoedbon heeft ontvangen en hier niets mee doet, kan hem inleveren bij de Alexanderstraat 44 in Ouddorp of een scherpe foto maken van de streepjescode en deze versturen via haar Facebookpagina. Ook het laten ophalen van de bonnen is eventueel mogelijk. In 2024 werden er maar liefst 270 huisjes uitgedeeld aan deze doelgroep die wat extra aandacht verdient.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel