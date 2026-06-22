Leerlingen CSG Prins Maurits halen ruim 12.000 euro op voor goed doel





Leerlingen van de CSG Prins Maurits in Middelharnis hebben in het schooljaar 2025-2026 met verschillende acties € 12.370 ingezameld voor de hulporganisatie Woord en Daad. Alle afdelingen van de school leverden een bijdrage aan de inzamelingsactie.

De vmbo-leerlingen verkochten snoeprollen om geld op te halen. Mavo-leerlingen organiseerden een sponsorloop op een hindernisbaan, waarbij zij een uur lang zoveel mogelijk rondes aflegden. Leerlingen van de havo en de brede brugklas zwommen banen in het zwembad en ruimden zwerfafval op. De vwo-leerlingen voerden verschillende activiteiten uit om geld in te zamelen. Daarnaast werd in december een collecteweek gehouden.

Het eindbedrag werd tijdens een schoolpauze bekendgemaakt. De gezamenlijke acties leverden € 12.370 op voor Woord en Daad.

Van alle deelnemende klassen haalde klas H1C het hoogste bedrag op. De leerlingen kregen daarvoor een taart als waardering.

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Door Internetredactie Omroep Archipel