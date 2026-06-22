Provincie versoepelt regels voor woningbouw op het eiland





De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 10 juni 2026 ingestemd met een vernieuwd Omgevingsbeleid. In het aangepaste beleid zijn verschillende wijzigingen opgenomen die gevolgen hebben voor toekomstige woningbouwprojecten op Goeree-Overflakkee. De gemeente had de afgelopen maanden aandacht gevraagd voor de gevolgen van de oorspronkelijke plannen voor woningbouw en economische ontwikkeling op het eiland.

Het Omgevingsbeleid bevat provinciale regels voor de inrichting van de leefomgeving. Daarin worden onder meer voorwaarden gesteld aan woningbouw, natuur, landbouw, energie en bedrijvigheid. Volgens de gemeente zouden sommige voorgestelde regels de mogelijkheden voor woningbouw in kleinere gemeenten kunnen beperken.

Goeree-Overflakkee bracht deze zorgen onder de aandacht van de provincie. Daarbij wees de gemeente onder meer op de behoefte aan voldoende ruimte voor woningbouw aan de randen van dorpen, mogelijkheden voor kleinere bouwprojecten en flexibiliteit bij de inrichting van nieuwbouwlocaties.

In de definitieve versie van het beleid zijn verschillende aanpassingen opgenomen. Zo blijven woningbouwprojecten tot drie hectare buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk. Ook krijgt de provincie meer ruimte om per locatie maatwerk toe te passen. Bij nieuwe woningbouwplannen wordt niet langer alleen uitgegaan van een vaste norm voor woningdichtheid, maar wordt ook gekeken naar de kenmerken van een dorp of kern.

Daarnaast biedt het beleid meer mogelijkheden voor kleinschalige uitbreidingen van kleinere dorpen, ook wel aangeduid als een 'straatje erbij'. Verder wil de provincie duidelijker aangeven waar woningbouw mogelijk is en waar bescherming van het landschap voorrang krijgt. Ook wordt gewerkt aan een vereenvoudiging van de regels.

Wethouder Daan Markwat heeft namens de gemeente meerdere keren overleg gevoerd met leden van Provinciale Staten en gebruikgemaakt van inspraakmogelijkheden tijdens bijeenkomsten van de provincie. Volgens de gemeente zijn verschillende wensen uiteindelijk via moties en amendementen verwerkt in het nieuwe beleid.

Met het vernieuwde Omgevingsbeleid wil de provincie een balans vinden tussen woningbouw, economie, natuur, landbouw, energievoorziening en leefbaarheid. De komende periode wordt het beleid verder uitgewerkt. De gemeente Goeree-Overflakkee zegt die ontwikkelingen te blijven volgen vanwege de gevolgen voor toekomstige woningbouw op het eiland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel