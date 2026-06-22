Gemeente wil oud jaagpad bij Sommelsdijk Havenkanaal herstellen





Gemeente Goeree-Overflakkee gaat het oude jaagpad van schelpen langs het Sommelsdijkse Havenkanaal herstellen. Het moet een historisch wandelpad worden vanaf het pomphuisje richting het westen. De eerste werkzaamheden vinden half juni 2026 plaats.

Het pad moet aansluiten op de nieuwe voetgangersbrug die begin 2027 wordt geplaatst richting het Nieuwepad. Hiermee ontstaat een snelle doorsteek vanaf het nieuwe parkeerterrein. Half mei 2026 wordt het gras bij de dijk langs de sloot gemaaid om ruimte te maken voor het pad. Ook worden binnenkort bodemmetingen uitgevoerd langs de Sommelsdijkse Havendijk en bij de Visserstraat.

Scheepvaart

De Sommelsdijkse Dorpsraad had in maart 2026 gevraagd om het in ere herstellen van het pad. "Het oude jaagpad werd in vroeger jaren gebruikt door paarden om de scheepvaart te begeleiden naar de haven van Sommelsdijk. Sinds de nieuwbouw in hoog tempo vorderde op de Westplaat, ging het oude havenkanaal van Sommelsdijk verloren. Hiermee dus ook het oude jaagpad. Tot op heden is er een klein stukje van het oude havenkanaal gespaard gebleven en ook de daarbij behorende dijk met jaagpad", schreef de dorpsraad toen. Volgens hen werden ze enkele jaren geleden benaderd door de gemeente om mee te denken over een passend monument ter nagedachtenis aan het oude pad. "Een mooi initiatief dat vervolg kreeg tot aan de keuze van een monument, daarna niks meer van gehoord en nooit meer iets mee gedaan. Dat is zonde en een gemiste kans als het gaat om het in ere houden van de rijke historie en het tastbaar maken hiervan."

Het project maakt inmiddels onderdeel uit van het programma Erfgoedlijn Historisch Haringvliet en het pad moet dit jaar weer te bewandelen zijn. Daarnaast wordt een informatiebord geplaatst over de geschiedenis van het havenkanaal en het jaagpad. Als er een nieuwe brug wordt aangelegd, is het plan om daar een kunstwerk te plaatsen dat de geschiedenis van het kanaal symboliseert.

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Door Internetredactie Omroep Archipel