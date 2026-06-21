Veel vooroorlogse woningen op Goeree-Overflakkee hebben laag energielabel





Een groot deel van de vooroorlogse woningen op Goeree-Overflakkee is slecht geïsoleerd. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independer op basis van gegevens uit de energielabelregistratie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Volgens het onderzoek heeft 40,3 procent van de woningen die vóór 1945 zijn gebouwd energielabel F of G. Daarmee staat de gemeente op de vierde plaats in Zuid-Holland.

Het onderzoek richt zich op woningen met een geregistreerd energielabel. In heel Zuid-Holland heeft 20,2 procent van de vooroorlogse woningen een energielabel F of G. Bij woningen die na 1975 zijn gebouwd ligt dat aandeel aanzienlijk lager. Daar heeft maximaal 1,1 procent een van deze laagste energielabels.

Vooroorlogse woningen hebben vaker te maken met beperkte isolatie, enkel glas en oudere verwarmingsinstallaties. Daardoor verbruiken ze doorgaans meer energie dan woningen die later zijn gebouwd.

Goeree-Overflakkee behoort volgens het onderzoek tot de gemeenten waar relatief veel oudere woningen een laag energielabel hebben. Alleen Hardinxveld-Giessendam (44,5 procent), Krimpenerwaard (42 procent) en Sliedrecht (40,5 procent) scoren hoger. Na Goeree-Overflakkee volgen Voorne aan Zee (40 procent) en Hoeksche Waard (38,7 procent).

Duurzaamheidsexpert Pim Holstvoogd van Independer wijst erop dat veel van deze woningen zijn gebouwd in een periode waarin energiezuinigheid nog geen rol speelde. Daardoor kunnen bewoners te maken krijgen met een hogere energierekening dan in beter geïsoleerde woningen.

Volgens Holstvoogd kunnen de kosten voor huishoudens met een slecht geïsoleerde woning de komende jaren verder oplopen. Hij verwijst daarbij naar een verwachte Europese CO₂-heffing op aardgas, die vanaf 2028 van invloed kan zijn op de gasprijs. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht dat bewoners van een gemiddelde woning met energielabel G hierdoor extra kosten kunnen krijgen.

Het onderzoek is gebaseerd op de energielabelregistratie van de RVO en kijkt naar woningen waarvan een energielabel beschikbaar is. Niet alle woningen in Nederland beschikken over een geregistreerd label. Het onderzoek is hier te lezen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel