Buurt klaagt over schade door heiwerkzaamheden Ouddorp

De frustratie is groot onder bewoners aan de Waterweg en de Havenweg in Ouddorp. Door heiwerkzaamheden rond hun huizen, zijn scheuren in muren en vloeren ontstaan. Anderen zien hun tuin verzakken. Maar ondanks de vele klachten gaan de heiwerkzaamheden toch door.

Achtentwintig palen zijn er tot nu toe de grond in gegaan voor ondersteuning van 16 eengezins- en 4 twee-onder-een-kapwoningen. De woningen vallen onder het plan Welgelegen (fase IV). Ze worden gebouwd op kleinere bouwkavels tussen recente nieuwbouw en tegenover ruim honderd jaar oude –niet onderheide- woningen.

Klagen heeft geen zin

Een bewoonster woont naast een van de bouwputten en ontdekte scheuren in de muren van de schuur en op de zolder van haar drie jaar oude huis. "Volgens de gemeente gaat het hierbij om cosmetische schade, en dat is geen reden om de bouw stil te leggen." Klagen bij de gemeente, woningbouwvereniging of de aannemer heeft volgens haar geen zin: "Ze leggen allemaal de schuld bij een ander."

In 2010 zijn bij het bouwrijp maken van project Welgelegen foto's gemaakt van alle woningen, in het gebied tussen de haven en het centrum van Ouddorp. Ook zijn destijds afspraken gemaakt over de aanpak. "Maar die foto's zijn ineens onvindbaar en de gemeente kan in het dossier geen afspraken met buurtbewoners terugvinden," klaagt een andere gefrustreerde buurtbewoonster.

Spelletje spelen

De vrouw heeft het idee dat de gemeente haar klachten totaal niet serieus neemt en dat er een spelletje met de bewoners gespeeld wordt. "Dinsdag kregen we een brief dat de heiwerkzaamheden werden gestaakt en dat in overleg met de woningbouwvereniging alleen nog geboord mag worden. Donderdag kregen we te horen dat de brief als niet verstuurd beschouwd moest worden. En vrijdag ging de uitvoerder gewoon vrolijk door met heien bij een kavel om de hoek."

Volgens de buurt wordt er met twee maten gemeten: particulieren die een woning laten bouwen in het gebied moesten kiezen voor de duurdere boorvariant of een betonplaat vanwege de archeologische waarde van het gebied. "Maar de aannemer mag wel heien. Echt belachelijk."

Vergunning

Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Roosendaal zegt zich bij het heien te houden aan de opdracht en de vergunning die is afgegeven door de gemeente. Daardoor mocht een deel van de palen nog gewoon geheid worden. Acht heipalen moeten nu nog de grond in, en die worden geboord. De uitvoerder: "Maar dat is duurder, minder stevig en aan het einde moet je ze toch nog verder heien want we hebben niet zulke lange boorstellingen."

Wethouder Daan Markwat (bouwzaken) van de gemeente Goeree-Overflakkee erkent dat het hier om een lastige situatie gaat. Hij had ook liever gezien dat het voor de bewoners vooraf duidelijk was dat er geheid zou worden. "Als er in het verleden afspraken over niet-heien zijn gemaakt, dan zijn ze nooit formeel vastgelegd. Ik heb in de dossiers alleen kunnen vinden dat er een goede afweging zou worden gemaakt over boren of heien en het transport van materialen."

Geen formele grond

Volgens de wethouder is destijds na aanvullend onderzoek van de woningbouwvereniging geconstateerd dat er geheid kan worden op de bewuste locaties. "De vergunning heeft ter inzage gelegen en bewoners konden hierop bezwaar maken. Dit is niet gebeurd, daarna is de vergunning verstrekt. De aannemer voldoet dus aan de eisen. En daarom hebben we nu geen formele grond om tot een bouwstop over te gaan."

Na de klachten van de bewoners, is de gemeente wel in overleg gegaan met de woningcorporatie en de aannemer. Hierop is besloten niet meer te heien op de Waterweg en de Havenweg en over te gaan op boren bij de andere bouwblokjes. Dit is ook zo met de bewoners gecommuniceerd.

De bewoners laten het er niet bij zitten en dreigen met een rechtszaak. Anderen schakelen de verzekering in om de schade op de aannemer te kunnen verhalen. Dit laatste is volgens de wethouder ook de juiste procedure. "De aannemer heeft bij sommige mensen al een nulmeting laten doen. Er komt ook een inspectie waarbij een onafhankelijk instituut is betrokken. Ik hoop dat we hiermee de onduidelijkheid kunnen wegnemen."