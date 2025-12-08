Buurtbewoners Stad aan 't Haringvliet bezorgd om nieuwe MFA

Bewoners van Stad aan 't Haringvliet hebben op donderdag 4 december 2025 tijdens de presentatieavond opnieuw hun zorgen gedeeld over de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in hun dorp. Het project zit momenteel in de ontwerpfase en moet volgens de huidige planning in 2028 klaar zijn.

De nieuwe MFA gaat onderdak bieden aan OBS De Molenvliet, Dorpshuis Het Trefpunt, kinderopvang Kibeo, een beweegbox en CBS Albert Schweitzer. Deze laatste wordt momenteel gerenoveerd en is al op de locatie gevestigd. “Door de renovatie van de huidige school met daarbij de geplaatste noodschool hebben we nu al kunnen ervaren hoe de toekomst van onze buurt en straat eruit komt te zien,” geeft de woordvoerster van de buurt aan.

De bewoners hebben al in 2024 bezwaar gemaakt tegen de plannen en de invloed op hun rust en woongenot. Ook vragen ze zich af hoe je in een rustige bestaande buurt dit omvangrijke plan kan bouwen en of er geen betere locatie is. Punten waar ze op wijzen zijn onder meer te veel verkeer en te veel herrie in hun wijk. Bovendien is het een heikel punt in het dorp dat het vertrouwde Dorpshuis Het Trefpunt moet verhuizen. Dit gebouw is na de Watersnoodramp in 1953 geschonken door Zweden en heeft dus een symbolische betekenis voor Stad.

Volgens wethouder Bruggeman is er in het haalbaarheidsonderzoek gekeken naar het verkeer en eventuele problemen voor de wijk. “Volgens de verkeersdeskundige zijn die er niet. Het is een MFA van beperkte omvang. Er komt een school bij van 50 kinderen. In het Trefpunt worden ook niet elke dag grote feesten en partijen gegeven, al hopen we wel dat het wat doet voor de levendigheid op Stad. Daarom zetten we het neer in het centrum.”

Hoewel de bewoners aangeven zich niet genoeg gehoord te voelen door de gemeente, geeft de wethouder aan met elkaar in gesprek te willen blijven om tot passende oplossingen te komen. “We willen met die oplossingen recht doen aan Stad aan 't Haringvliet en zoveel mogelijk aan deze mensen eromheen.”

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel