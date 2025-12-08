Eerste gras gezaaid bij vernieuwde kinderboerderij De Blije Wei

Op donderdag 4 december 2025 is feestelijk stilgestaan bij de metamorfose van kinderboerderij De Blije Wei in Middelharnis. Younis, bewoner bij Zuidwester en werkzaam op de kinderboerderij, heeft tijdens een symbolisch zaaimoment het eerste gras ingezaaid. Hiermee vieren Zuidwester en Stichting de Blije Wei de afronding van de uitgebreide werkzaamheden en het begin van een nieuwe ontwikkelfase.

De kinderboerderij is de afgelopen weken flink aangepakt. Het terrein is nu een stuk groter, de wandelpaden zijn vernieuwd en er is een nieuwe ingang gemaakt tegenover de speeltuin en brasserie Dok16.

In de volgende fases wil Zuidwester ook nog een doorloopvolière, een multifunctioneel paviljoen en een groot insectenhotel neerzetten. Voor dat hotel werkt De Blije Wei samen met verschillende tweedejaarsklassen van scholengemeenschap RGO. Deze leerlingen gaan meewerken aan het ontwerp en de bouw ervan.

Door Internetredactie Omroep Archipel