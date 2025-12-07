Gewonde bij eenzijdig ongeval op de Oudelandsedijk

Zaterdagavond 6 december 2025 is omstreeks 22:30 uur een persoon gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de kruising van de Oudelandsedijk met de Zuiderlandsedijk bij Oude-Tonge. Een auto met twee inzittenden raakte daar van de dijk en kwam bij de slootkant tot stilstand.

Politie en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse en hielpen de inzittenden naar boven, waar de ambulance gereedstond. Een van de inzittenden raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft het voertuig de dijk opgetrokken en afgevoerd.

Door Internetredactie Omroep Archipel