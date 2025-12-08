 Luister radio: Stromen van Zegen of kijk live TV

Kerstbomen ontvreemd uit Voorstraat in Middelharnis

Foto

Het is een traditie van meer dan 20 jaar: verlichte kerstbomen op de Voorstraat in Middelharnis. De bewoners kopen ze gezamenlijk in om de straat in kerstsfeer te brengen, maar na één nacht waren er dit jaar al meerdere meegenomen.

Als Sinterklaas plaatsmaakt voor de Kerstman is dat het teken om de bomen te plaatsen en de lichtjes erin te hangen. Het plezier was dit keer maar van korte duur. “Hoe jammer is het als je zondagmorgen 7 december 2025 moet constateren dat er bomen zijn weggehaald en er op verschillende plaatsen lichtjes uit de bomen zijn geknipt”, meldt bewoner Theo du Pree op sociale media.

Inmiddels is een van de gestolen bomen teruggevonden op het parkeerterrein aan de Nieuwstraat in Middelharnis met het restant van de lichtjes er nog in. “Het is zo zinloos om de lampjes eruit te trekken. De mensen hebben het inmiddels wel alweer hersteld, dus de Voorstraat staat er weer vrolijk bij”, aldus Theo.

Maandag 8 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

