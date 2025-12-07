Vrijwilligers maken het verschil bij CuraMare

Vrijwilligers vormen een stille maar onmisbare kracht binnen CuraMare. Dat blijkt uit tal van verhalen die de coördinatoren Claudia de Bruine, Ingrid van Horssen en Danielle de Vlugt dagelijks horen én meemaken. Soms gaat het om iets kleins, soms om momenten die voor patiënten of bewoners van onschatbare waarde zijn. Maar altijd maken vrijwilligers het verschil.

Door Redactie Op de Hoagte

Een voorbeeld dat bijblijft, is het verhaal van een man die zijn vrouw nog één keer wilde bezoeken in Calando. De vrijwilliger die dit mogelijk maakte, reageerde binnen minuten op de oproep. “Ik had hem nog niet verstuurd, of er was al een reactie. ‘Ik kom eraan nu. En ik ga met de patiënt naar zijn vrouw toe in Calando.’ Dat is zo bijzonder, dat is zo mooi,” klinkt het. Het zijn volgens de coördinatoren juist die kleine dingen die een groot verschil maken, of het nu gaat om een laatste afscheid, iemand de weg wijzen, of simpelweg even meelopen in het ziekenhuis.

Vrijwilligers als ‘de plus’ in de zorg

Bij CuraMare wordt vaak gesproken over de zogeheten ‘plus': de extra aandacht die de zorg niet altijd kan bieden door tijd- en werkdruk. “De vrijwilliger kan net wat extra bieden, wat we allemaal graag willen geven, maar waar niet altijd gelegenheid voor is,” wordt uitgelegd. Eenzaamheid, beperkte netwerken en druk op de reguliere zorg maken die extra aandacht soms onmisbaar. Vrijwilligers zorgen ervoor dat een bewoner even naar buiten kan, dat iemand vaker gezelschap heeft, of dat een uitstapje, zoals een bezoek aan de Intratuin, überhaupt mogelijk is. “Dan denk je: dat kan je niet zonder vrijwilligers. En niet één, maar waarschijnlijk meerdere.”

Vrijwilligerswerk blijkt bovendien een krachtige bron van persoonlijke ontwikkeling. Regelmatig stromen mensen via vrijwilligerswerk door naar een betaalde baan. Het geeft zelfvertrouwen, betrokkenheid en voldoening. “Als je dan ziet hoe iemand zijn zelfvertrouwen groeit is het heel mooi om te zien dat iemand ’s avonds met een glimlach weer terug naar huis gaat.”

Een goede match, met of zonder ervaring

Bij de intake kijken de coördinatoren zorgvuldig naar de persoon achter de vrijwilliger. Enthousiasme, betrokkenheid en affiniteit met zorg zijn waardevol, maar ervaring is geen vereiste. “Iemand zonder ervaring moet ook zeker reageren,” benadrukken ze. Voor iedere vrijwilliger wordt gezocht naar de best passende plek. Soms moet echter ook worden geconcludeerd dat iemand niet geschikt is, eerlijkheid blijft belangrijk, zeker wanneer de veiligheid of het welzijn van bewoners in het geding is.

Jongeren

Hoewel CuraMare veel vrijwilligers heeft, dienen zich nieuwe uitdagingen aan. De vergrijzing neemt toe, gezinnen zijn drukker dan ooit en verenigingen, sportclubs, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties vissen allemaal in dezelfde vijver. “Jongeren zien vrijwilligerswerk toch als iets voor oudere mensen,” klinkt het. Toch zijn er positieve uitzonderingen, vooral op afdelingen als de kinderafdeling. Maar de behoefte aan jonge vrijwilligers blijft groot. “Er past altijd vrijwilligerswerk in iemands leven, hoe druk het ook is,” benadrukken de coördinatoren.

Scholing

CuraMare investeert veel in de begeleiding en waardering van vrijwilligers. Voor elke locatie is een coördinator beschikbaar, er zijn attentie- en waarderingsmomenten, en er worden trainingen en workshops georganiseerd. Vrijwilligers kunnen deelnemen aan de Vrijwilligersacademie van CuraMare, met cursussen over onder meer dementie, kwaliteit, veiligheid en eigen regie. “Daar hoef je geen vrijwilliger voor te zijn. Iedereen mag die volgen. En ze zijn ook heel leuk om te doen.”

Nieuwe vrijwilligers worden warm ontvangen: meelopen met ervaren vrijwilligers, een duidelijke uitleg van werkzaamheden en goede begeleiding horen daarbij. “We hopen natuurlijk dat het heel warm wordt,” vertellen ze. “Het is belangrijk dat iemand weet waar hij moet zijn, hoe laat hij verwacht wordt, en dat de mensen die hem ontvangen ook op de hoogte zijn.”

