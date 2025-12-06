GOwerkt bezoekt Noordhuys Packing

Dinsdag 11 november 2025 heeft een groep medewerkers van GOwerkt het bedrijf Noordhuys Packing in Oude-Tonge bezocht. Zij gingen daar kijken hoe het bedrijf werkt, om ideeën op te doen om het eigen inpakproces slimmer en beter te maken.

Noordhuys Packing is een onderdeel van de Noordhuys Groep, waar tomaten worden geteeld en verpakt. De bezoekers kregen een rondleiding door het moderne verpakkingscentrum. Ze zagen het hele proces: van het sorteren van de tomaten tot de verpakking die later in de winkel ligt. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat elke stap heel precies en goed gecontroleerd wordt. GOwerkt laat weten dat het bezoek waardevolle inzichten biedt om de eigen processen verder te verbeteren.

Op de locatie van GOwerkt aan de Pascal 40 in Middelharnis werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen begeleiding en training om door te kunnen groeien naar werk bij een reguliere werkgever. De opgedane kennis van het bezoek wordt gebruikt om het inpakproces verder te verbeteren en een veilige, rustige werkomgeving te bieden.

Ook bij Noordhuys is veel aandacht voor de medewerkers. Dat sluit goed aan bij de werkwijze van GOwerkt, waardoor er kansen worden gezien om in de toekomst verder samen te werken.

