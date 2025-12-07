 Luister radio: Archipel bij nacht of kijk live TV

Grote zoekactie na vondst fiets in het water

Foto behorende bij Grote zoekactie na vondst fiets in het water
Foto behorende bij Grote zoekactie na vondst fiets in het water
Foto behorende bij Grote zoekactie na vondst fiets in het water
Foto behorende bij Grote zoekactie na vondst fiets in het water

Op zondagavond 7 december 2025 om 20:45 uur werd een melding gedaan van een persoon te water aan de Oostdijk in Oude-Tonge. In het water werd een fiets aangetroffen waarvan het licht nog brandde.


De politie, brandweer en ambulance werden met spoed opgeroepen. Het oppervlaktewaterreddingsteam van de brandweer ging het water in om te zoeken, maar zij troffen niemand aan.

Later arriveerde de duikploeg van de brandweer met sonarapparatuur om het gebied systematisch te doorzoeken. De robot werd ingezet om het water af te speuren. Uiteindelijk is er niemand aangetroffen. De politie heeft de fiets meegenomen.

Zondag 7 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

