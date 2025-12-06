Vier organisaties bundelen krachten voor betere hulp dichtbij huis

Op donderdag 4 december 2025 hebben vier welzijnsorganisaties, namelijk het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond, Kwadraad Maatschappelijk Werk, MEE Plus en Stichting ZIJN, een samenwerkingsovereenkomst getekend. In opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee gaan zij nauwer samenwerken op het gebied van zorg en ondersteuning voor inwoners. Zo willen zij hun ondersteuning beter vindbaar maken voor huisartsen en praktijkondersteuners, zodat iedereen sneller passende hulp kan krijgen.

Door de nieuwe afspraken kunnen huisartsen en praktijkondersteuners inwoners eenvoudiger doorverwijzen wanneer zij signalen zien dat iemand hulp nodig heeft. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over opvoeding, psychosociale problemen, leven met een beperking of chronische ziekte en andere welzijnsvraagstukken.

Praktijkgids

De diensten van de vier organisaties staan nu samen in de Praktijkgids Positieve Gezondheid. Deze gids geeft huisartsen en praktijkondersteuners een duidelijk overzicht van het beschikbare aanbod. Linda Wolfert van Delta Dokters nam tijdens het tekenmoment het eerste exemplaar in ontvangst. Volgens de betrokken organisaties maakt de samenwerking het mogelijk om kennis en ervaring te delen. Hierdoor ontstaat een breder en toegankelijker aanbod van ondersteuning, dichtbij huis en zonder onnodige wachttijden of ingewikkelde procedures.

Samenwerken

In de overeenkomst staat dat de partijen meer informatie met elkaar gaan delen en de samenwerking verder willen versterken. Ook willen zij de samenwerking met de eerstelijnszorg uitbreiden. Dit is de zorg die inwoners als eerste kunnen bezoeken, zoals de huisarts, de praktijkondersteuner of de wijkverpleegkundige. Het tekenmoment van 4 december 2025 vormt het begin van een nieuwe fase in de samenwerking, met als doel de ondersteuning voor inwoners beter bereikbaar en toegankelijk te maken.

Door Internetredactie Omroep Archipel