Echtpaar De Gans-Molendijk 60 jaar getrouwd

Op woensdag 3 december 2025 was het precies 60 jaar geleden dat Adrie de Gans en Pia Molendijk elkaar het ja-woord gaven. Het paar leerde elkaar kennen in Ouddorp en heeft 5 kinderen, 9 kleinkinderen en 1 achterkleinkind gekregen.

Wethouder Petra ‘t Hoen ging bij hen langs in Ouddorp om hen met deze bijzondere mijlpaal te feliciteren. De twee ontmoetten elkaar bij de huishoudschool toen Adrie 16 jaar en Pia 14 was. In 1965 trouwden ze in het voormalige gemeentehuis in Ouddorp.

Na een aantal jaren als bakkersknecht en lasser gewerkt te hebben, heeft Adrie jaren in de bouw gezeten, terwijl Pia de zorg voor de kinderen op zich nam. In hun vrije tijd genoten ze samen van hun stacaravan in Beekbergen en de laatste jaren brengen ze de winters door in Spanje.

“Wij zijn beiden dankbaar dat onze God ons al 60 jaar heeft gespaard en gedragen door mooie en minder mooie momenten in ons huwelijk", vertelt Adrie.

Door Internetredactie Omroep Archipel