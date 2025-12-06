Auto raakt van de Nieuwe Bloksedijk: bestuurder aangehouden

Op zaterdagmiddag 6 december 2025 rukten hulpdiensten uit naar de Nieuwe Bloksedijk bij Achthuizen, waar een auto in de slootkant was beland.

Ter plaatse bleek dat de automobilist in een bocht rechtdoor was gereden, van de dijk was geraakt en in een bossage aan de slootkant tot stilstand was gekomen. De twee inzittenden zijn nagekeken en behandeld in de ambulance, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed (artikel 8).

Door Internetredactie Omroep Archipel