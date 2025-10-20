Carpoolplaats Schaapsweg bij Ooltgensplaat tijdelijk afgesloten

De carpool- en parkeerplaats aan de Schaapsweg bij Ooltgensplaat is van zondag 26 oktober 2025 om 23:00 uur tot en met vrijdag 31 oktober 2025 om 18:00 uur tijdelijk afgesloten voor werkzaamheden. De provincie Zuid-Holland laat in deze periode asfaltwerkzaamheden uitvoeren en gaat de parkeerlocatie opnieuw inrichten.

Tijdens de afsluiting blijft de bereikbaarheid van omliggende voorzieningen gewaarborgd. Het tankstation, de brandweerkazerne van de Veiligheidsregio en Hetty’s Verse Patat blijven toegankelijk. Bezoekers van Hetty’s kunnen tijdelijk gebruikmaken van enkele beschikbare parkeerplekken in de directe omgeving.

De pakketautomaat op het terrein blijft beschikbaar voor het ophalen van pakketten. Bezorgdiensten leveren gedurende de werkzaamheden geen nieuwe pakketten aan, om de veiligheid op de werkplek te garanderen.

Voor de verkeersveiligheid en doorstroming is er 24 uur per dag een verkeersregelaar aanwezig. Deze begeleidt bezoekers en geeft aanwijzingen over alternatieve routes.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder voorbehoud van weersomstandigheden. Als het weer het toelaat, zijn de werkzaamheden op vrijdag 31 oktober 2025 om 18:00 uur afgerond. Bij aanhoudende regen kan het werk iets langer duren, omdat asfalteren en het aanbrengen van belijning alleen bij droog weer mogelijk is.

Door Internetredactie Omroep Archipel