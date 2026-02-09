Evangelie Gemeente Flakkee is volledig van het gas af

In Stad aan ’t Haringvliet is het project Stad Aardgasvrij in volle gang, maar bij de Evangelie Gemeente Flakkee zijn ze al zover: ze zijn volledig van het gas af. Op vrijdag 6 februari 2026 is deze mijlpaal feestelijk gevierd in de kerk in Oude-Tonge.

Het kerkgebouw verwarmt en koelt nu volledig met energiezuinige airco’s. Deze worden aangedreven door een plat dak met 40 zonnepanelen. “Duurzaam, groen én kostenbesparend”, noemt de kerkgemeente het.

Tijdens de viering heeft wethouder Petra ’t Hoen de ingebruikname officieel gemaakt. Dit gebeurde door via een tablet een van de airco’s aan te zetten. “Ik ben diep onder de indruk van wat jullie hier als gemeenschap neergezet hebben. Wat jullie hier in het klein hebben gedaan, is wat gemeente Goeree-Overflakkee in het groot aan het doen is. Hoe maken we van onze grote hoeveelheid duurzame opwek, bruikbare warmte? Jullie zijn daar heel goed in geslaagd. En daarmee zijn jullie een inspirerend voorbeeld, voor ons en voor anderen op ons eiland”, aldus de wethouder.

Ook heeft Pim Dupon, lid van de kerkgemeenschap, een uitleg over het proces gegeven. “Het project begon enkele jaren geleden met het schrijven van een visie: hoe kunnen wij als kerk van het aardgas af? Al snel kwamen er zonnepanelen en later energiezuinige airco’s in alle ruimtes. Met een app kunnen we elke ruimte apart verwarmen óf verkoelen. Het was een behoorlijke inspanning van deze groep mensen”, vertelt de woordvoerder van het project.

Door Internetredactie Omroep Archipel