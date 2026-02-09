Leerlingen RGO Beroepscampus ontwikkelen kaartenset voor betere gesprekken

Hoe praat je als jongere met je ouders over lastige onderwerpen? Leerlingen Nadine en Savanna van de RGO Beroepscampus in Sommelsdijk bedachten hiervoor de praktische kaartenset ‘Closer’. Op vrijdag 6 februari 2026 heeft wethouder Berend Jan Bruggeman het eerste exemplaar uitgereikt in de klas in aanwezigheid van de ouders van Nadine en Savanna.

De set moet ouders en jongeren helpen om makkelijker met elkaar in gesprek te gaan. Het bestaat uit 52 vragen over onderwerpen als mentale gezondheid, eenzaamheid, pesten en sport en bewegen. ‘Closer’ is ontstaan vanuit het traject Speaking Minds. De leerlingen van de RGO Beroepscampus gingen aan de slag met de vraag hoe jongeren op het eiland zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden bij het opgroeien. Ze verdiepten zich in zelfgekozen thema’s en gingen in gesprek met professionals en ervaringsdeskundigen. Ze hebben hun ideeën uitgewerkt tot concrete adviezen en deze gepresenteerd aan beleidsmakers en bestuurders.

Ruimte voor ideeën en ervaringen van jongeren

Gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk om op deze manier naar jongeren te luisteren en hen te betrekken bij beleid. Binnen de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) werkt de gemeente aan een positieve leefomgeving en aan goed contact tussen jongeren en hun omgeving. De aanwezige wethouder Berend Jan Bruggeman benadrukt het belang van de jongerenparticipatie: “Jongeren weten zelf heel goed wat er speelt in hun leven. Door naar hen te luisteren en hun ideeën serieus te nemen, maken we samen beleid dat beter aansluit bij hun leefwereld. Deze kaartenset is daar een mooi voorbeeld van.”

Nadine en Savanna kwamen met het idee om ouders en jongeren te helpen bij gesprekken over moeilijke of gevoelige onderwerpen. Samen met ‘Die Tiener Van Jou’, een organisatie die ouders ondersteunt bij de opvoeding van tieners, werkten zij hun idee verder uit tot een praktische kaartenset die moet uitnodigen tot een open en eerlijk gesprek. De gemeente gaat de kaartenset gebruiken en uitdelen aan ouders tijdens voorlichtingsavonden voor het voortgezet onderwijs. De set is een aanvulling op de bestaande challengekaarten van ‘Die Tiener Van Jou’, die de gemeente sinds vorig schooljaar via de scholen aanbiedt aan leerlingen van groep 8.

