Kiwanis schenkt infuusfietsjes aan ziekenhuis Dirksland

Kiwanis Goeree-Overflakkee heeft op dinsdag 3 februari 2026 twee Infuuts driewielers overhandigd aan het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Zieke kinderen kunnen met deze speciale driewielers gemakkelijk hun infuus meenemen tijdens een rondje door de ziekenhuisgangen.

De opbrengst van het Haringevent in juli 2025 was ruim € 47.000, waarvan dit kon worden betaald. Naast de twee fietsjes voor het ziekenhuis in Dirksland zijn er drie gegeven aan het Maasstad Ziekenhuis en vijf aan het Sophia Kinderziekenhuis. Ook is de opbrengst gebruikt voor een pannakooi en een gift voor een dagje naar de Efteling voor kinderen via Stichting Het Vergeten Kind. Kiwanis is een groep ondernemers en ondernemende mensen die een aantal keer per jaar evenementen organiseert, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat. “We hebben als motto ‘saving the children of the world’. Dit initiatief paste dus prima bij onze club”, vertelt Jaco van Oostenbrugge namens Kiwanis. “Eén van de eigenaren van Cazander Medical is al jaren lid van Kiwanis Goeree-Overflakkee en zij zijn leverancier van deze Infuuts-fietsjes. Zij hebben voor een gunstige inkoopprijs deze fietsjes kunnen leveren.”

Afleiding in het ziekenhuis

“De infuuts-fiets maakt bewegen leuk en biedt jonge patiëntjes een welkome afleiding tijdens een ziekenhuisverblijf. Kinderen kunnen zelfstandig door het ziekenhuis bewegen, wat hun zelfvertrouwen en welzijn kan bevorderen”, vult mede-Kiwanislid Merel Tuk aan. “Ze zijn mogelijk gemaakt dankzij een groot deel van de opbrengst van het Haringevent van het afgelopen jaar. Dankzij de betrokkenheid van lokale ondernemers, de veiling van het symbolische eerste haringvaatje en de verkoop van loten wordt jaarlijks een mooi bedrag opgehaald voor goede doelen. Een mooi voorbeeld van wat lokale betrokkenheid en samenwerking kunnen betekenen voor de zorg in de regio.”

Door Internetredactie Omroep Archipel