Chatbot voor verkiezingen: begrijpen, niet overtuigen

Met de landelijke verkiezingen van woensdag 29 oktober 2025 in zicht, introduceert Rijnmond ‘R-motie’, een digitale chatbot die inwoners helpt politieke informatie beter te begrijpen. De chatbot geeft antwoord op vragen over standpunten, moties en stemgedrag van partijen, gebaseerd op controleerbare bronnen en actuele wetgeving. Het doel is inwoners te informeren zonder stemadvies te geven of persoonlijke gegevens te verzamelen.

Inzicht

R-motie is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in politieke thema’s zoals klimaat, zorg, wonen of migratie. Gebruikers kunnen zelf vragen stellen, en de chatbot geeft heldere informatie uit partijprogramma’s en eerdere stemmingen. Volgens Nadeche Orie, Digitale Innovator bij Rijnmond, biedt R-motie een betrouwbaar alternatief voor commerciële AI-chatbots die soms richting geven of onduidelijk zijn over hun bronnen.

De chatbot is volledig ontwikkeld en gehost door Rijnmond, zodat privacy en onafhankelijkheid gewaarborgd blijven. R-motie maakt deel uit van een breder verkiezingsaanbod van Rijnmond, waaronder de videoserie ‘Jona’s Kieskoorts’, de online verhalenreeks ‘Kabinet van Hoop’ en een live verslag van de verkiezingsavond op 29 oktober 2025 van 19:00 tot 23:00 uur.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel