Cherity Re-use, hulp met een duurzaam hart op Goeree-Overflakkee

Cherron Oostendorp van Cherity Re-use was woensdag 18 december 2024 te gast in het radioprogramma Op de Hoagte. Cherity Re-use is een organisatie die zich inzet om mensen op Goeree-Overflakkee op een laagdrempelige manier te helpen met herbruikbare goederen en praktische ondersteuning. Het initiatief draait om het weggeven van spullen die een ander goed kunnen helpen, zonder dat daar grote voorwaarden aan vastzitten. De focus ligt op duurzaamheid én solidariteit, waarbij ze niet alleen mensen ondersteunen, maar ook het milieu een handje helpen door hergebruik van materialen.

Cherity Re-use draait op een team van gedreven vrijwilligers en enkele betaalde krachten. De organisatie is gevestigd in het pand van Goed voor Goed in Sommelsdijk, wat hen toegang geeft tot een breed scala aan herbruikbare spullen. Deze spullen kunnen gratis worden weggegeven aan mensen die het hard nodig hebben, maar ook verkocht worden in de winkel van Goed voor Goed, waardoor de opbrengst weer in het sociale project wordt geïnvesteerd. Door samenwerking en hergebruik kunnen ze een groter effect bereiken dan alleen de optelsom van hun initiatieven.

Dagelijks actief

Cherity Re-use helpt gemiddeld 600 mensen per maand. Dit zijn mensen die zich aanmelden voor de voedseluitgifte of andere hulpbehoeften. Met hun bus vol spullen rijden ze over het eiland om goederen en kleding te leveren bij gezinnen in nood. Iedere dag werken zo'n 10 mensen samen om in te spelen op de hulpvragen die binnenkomen. Van het uitzoeken van kleding tot het vullen van vriezers met voedsel, geen dag is hetzelfde bij Cherity Re-use.

Cherity Re-use is er voor iedereen

De organisatie richt zich op mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het kan gaan om gezinnen die niet genoeg geld hebben om zich kleding, voeding of andere noodzakelijke spullen aan te schaffen. Cherity Re-use biedt hulp zonder ingewikkelde formulieren of voorwaarden, wat het laagdrempelig maakt voor iedereen die hulp nodig heeft. Van gratis kleding en babyspullen tot het inzamelen van dierenvoeding en menstruatieproducten, Cherity Re-use is er voor de praktische en directe behoeften van de gemeenschap.

De impact van Cherity Re-use is groot. Ze werken nauw samen met de voedselbank en andere hulporganisaties om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen bereikt worden. Van het inzamelen en verdelen van cadeaupakketten tot het bieden van noodhulp aan mensen in binnen- en buitenland.

Door Internetredactie Omroep Archipel