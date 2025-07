Crisisplannen voor Goeree-Overflakkee: van noodpakketten tot steunpunten

Begin juli 2025 stelde de heer Erwin Guijt (SGP-fractie) vragen aan het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee over de maatschappelijke weerbaarheid van het eiland in het geval van rampen en crises. Op 16 juli 2025 presenteerde de gemeenteraad een aantal initiatieven die de zelfredzaamheid van de inwoners moeten versterken.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

In samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) werkt de gemeente aan risicobeheersing en crisisvoorbereiding. Er zijn draaiboeken opgesteld voor scenario’s zoals stroomuitval en cyberaanvallen. Daarnaast worden er crisisoefeningen gepland, waaronder een overstromingsoefening in 2026, samen met het Waterschap.

Voorlichting en campagnes

Om inwoners voor te bereiden op mogelijke crisissituaties, is de gemeente publiekscampagne “Denk vooruit” gestart. De Rijnmond Veilig app speelt hierin een sleutelrol, met praktische informatie over wat te doen bij calamiteiten. Via deze app krijgen inwoners handvatten voor zelfredzaamheid in noodsituaties.

Pilot

Daarnaast werkt de gemeente aan een pilot voor de verspreiding van noodpakketboxen. Op 15 juli 2025 is besloten dat deze boxen in samenwerking met supermarkten beschikbaar worden gesteld. Noodpakketten bevatten essentiële items zoals een noodradio, drinkwater, houdbaar voedsel en batterijen. De pakketten worden tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden, met speciale aandacht voor financieel kwetsbare groepen, zoals gezinnen in schuldhulpverlening of klanten van de Voedselbank. De pilot loopt van oktober tot december 2025.

Ter voorbereiding op mogelijke crises worden op Goeree-Overflakkee strategisch geplaatste noodsteunpunten ingericht. Deze zullen dienen als verzamelplekken voor hulp en informatie. De locaties moeten goed bereikbaar zijn en voorzien zijn van de nodige voorzieningen.

Communicatiekanalen

Als reguliere communicatiekanalen uitvallen, wordt gebruik gemaakt van alternatieve middelen, zoals NL-Alert, geluidswagens en lokale omroepen. In geval van digitale uitval wordt teruggevallen op analoge methoden, zoals radio, televisie, en fysieke informatiepunten in wijken. Ook buurtorganisaties en sleutelfiguren spelen een rol in het verspreiden van cruciale informatie. Bovendien blijft de Rijnmond Veilig app offline toegankelijk.

Deze initiatieven moeten Goeree-Overflakkee beter voorbereiden op toekomstige crises en de weerbaarheid van de gemeenschap versterken.

Door Internetredactie Omroep Archipel