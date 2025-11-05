Auto op zijkant na botsing met biggenrug

Woensdagochtend 5 november 2025 is op de Kaai in Sommelsdijk een auto op zijn zijkant terechtgekomen.

De auto kwam vermoedelijk op zijn zijkant terecht nadat de bestuurster een ‘biggenrug’ had geraakt. Daarbij raakte de bestuurster niet gewond. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Brandweerlieden controleerden het voertuig, waarna een bergingsbedrijf de auto weer overeind heeft gezet.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel