Auto op zijkant na botsing met biggenrug

Foto behorende bij Auto op zijkant na botsing met biggenrug
Foto behorende bij Auto op zijkant na botsing met biggenrug
Foto behorende bij Auto op zijkant na botsing met biggenrug

Woensdagochtend 5 november 2025 is op de Kaai in Sommelsdijk een auto op zijn zijkant terechtgekomen.

De auto kwam vermoedelijk op zijn zijkant terecht nadat de bestuurster een ‘biggenrug’ had geraakt. Daarbij raakte de bestuurster niet gewond. De politie en brandweer kwamen ter plaatse. Brandweerlieden controleerden het voertuig, waarna een bergingsbedrijf de auto weer overeind heeft gezet.

Woensdag 5 november 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

