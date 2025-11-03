Winterbezoek Tiengemeten: natuur open, faciliteiten dicht

Van 3 november 2025 tot en met 30 maart 2026 zijn het bezoekerscentrum en de winkel van Natuurmonumenten op Tiengemeten gesloten. Ook de musea en horeca op het eiland zijn in deze periode niet open. Bezoekers kunnen echter nog steeds terecht voor wandelingen en andere activiteiten, al moeten ze rekening houden met minder faciliteiten.

Tijdens de wintermaanden blijft het bezoekerscentrum geopend voor warme dranken zoals koffie, thee en chocolademelk. Ook de toiletten blijven beschikbaar. In de centrale hal kunnen bezoekers wandelroutes bekijken en bijzondere waarnemingen noteren op een groot krijtbord. De horeca van De Gezusters is tot 1 april 2026 gesloten en Tiny Parks sluit tussen 3 november 2025 en half februari 2026.

Naast wandelen zijn er extra mogelijkheden om het bezoek aan Tiengemeten uit te breiden. Bezoekers kunnen een fiets of tandem huren, deelnemen aan de OERRR boswachter bootcamp voor kinderen, een escapekoffer gebruiken of een wandeling maken onder begeleiding van een gids. Voor zakelijke arrangementen is de vergaderruimte beschikbaar, behalve in december en januari.

Natuurmonumenten organiseert ook in de winter verschillende excursies op Tiengemeten, zoals vogelexcursies en de activiteiten OERRR Vogels Spotten en Op Zoek naar de ree. Bezoekers kunnen ponttickets en excursies boeken via de website van Natuurmonumenten.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel